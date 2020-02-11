أرباح أسمنت اليمامة الفصلية تتضاعف 11 مرة إلى 77.8 مليون ريال 

حققت شركة أسمنت اليمامة أرباحاً صافية بعد الزكاة والضريبة لعام 2019 بلغت 256.335 مليون درهم، مقارنة بخسائر حققتها الشركة في 2018 بلغت 51.84 مليون درهم، وفقاً لما أعلنته اليوم الثلاثاء في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وحققت الشركة صافي ربح خلال الربع الرابع بلغ 77.8 مليون ريال، بنمو يعادل 11 ضعف أرباح الشركة للفترة المماثلة من 2018، والبالغة 7 ملايين ريال.

وأشارت الشركة إلى أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات وكذلك ارتفاع في الإيرادات الأخرى.

وأوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح قيمتها 101.25 مليون ريال على المساهمين، لتصل بذلك حصة السهم من التوزيعات نحو 0.5 ريال.