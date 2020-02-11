اتفاق على تصفية ثاني أكبر شركة طيران في إيطاليا

قالت شركة "إير إيطاليا" المتعثرة يوم الثلاثاء إن مستثمريها اتفقا على تصفيتها، مشيرة إلى "مشاكل مستديمة وهيكلية في السوق".

وقالت شركة الطيران الإيطالية إن القرار اتُخذ "بالإجماع"، لكن الخطوط الجوية القطرية التي تملك حصة 49% قالت في بيان منفصل إنها ستكون مستعدة لدعم إعادة إطلاق ونمو إير إيطاليا.

وقالت الخطوط القطرية "مرة أخرى، الخطوط القطرية مستعدة للاضطلاع بدورها في دعم إعادة إطلاق ونمو شركة الطيران، لكن ذلك لن يكون ممكنا إلا بالتزام من جميع المساهمين".

وإير إيطاليا، التي كانت تعرف في السابق باسم ميريديانا، هي ثاني أكبر شركة طيران في البلاد بعد أليطاليا. وتملك شركة الطيران الإقليمية أليساردا الحصة المتبقية البالغة 51%.