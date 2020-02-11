السعودية: "سمو" العقارية تعتزم جمع 180 مليون ريال من طرح ثلث أسهمها

أعلنت شركة سمو العقارية، اليوم الثلاثاء، عن نشرة الطرح الخاص بأسهمها في السوق الموازية نمو، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية عليها.

وقالت الشركة في نشرة الاكتتاب أنها تسعى إلى طرح 7.5 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة من خلال طرحها في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره 24 ريالا سعوديا للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الطرح إلى 180 مليون ريال.

وأضحت الشركة أن إجمالي الطرح موجه لفئات المستثمرين المؤهلين. ويبلغ رأسمال الشركة 250 مليون ريال سعودي مقسمة على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم تبلغ 10 ريالات.

وتبدأ فترة الطرح يوم الأحد 16 فبراير الجاري، وتستمر لمدة 33 يوما حتى يوم 19 مارس المقبل. وتتولى شركة دراية المالية إدارة الطرح، والتي تتلقى طلبات الاكتتاب في أسهم سمو.

وأشارت الشركة إلى أن الحد الأقصى للاكتتاب من قبل المستثمرين المؤهلين يبلغ 1.24999 مليون سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى 10 أسهم. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في 24 مارس المقبل.

ولدى الشركة مساهم كبير واحد، وهي شركة سمو القابضة التي تملك 98% من أسهم الشركة. ووفقا لنشرة الطرح، فإن إجمالي الأسهم المطروحة، ستكون من قبل شركة سمو القابضة، وهو ما سيخفض الحصة غير المباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة، عايض فرحان القحطاني، في الشركة، من 99.82% إلى 69.88%.