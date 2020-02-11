تعليق سهم "المصافي" ترقباً لصدور حكم قضائي

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" تعليق التداول على سهم شركة المصافي العربية السعودية بدءاً من الثلاثاء 11 فبراير 2020 لجلسة واحدة، بناء على طلب الشركة، وتمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

وذكرت السوق المالية السعودية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن تداول سهم المصافي سيستأنف الأربعاء 12 فبراير 2020.

من الجدير بالذكر أن المصافي كانت أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، توقعها صدور الحكم بالدعوى المقامة منها تجاه شركة أرامكو السعودية في 11 فبراير 2020.

وتتعلق القضية التي تعود إلى 12 عاماً بتعويضات تصفية "مصفاة جدة" والتي كانت تملك فيها "المصافي" نسبة 25% فيما تراوحت المطالبات منذ العام 2008 بين 136 مليون ريال و1.2 مليار ريال.