صندوق "نواة" يستهدف جمع 100 مليون دولار

أكد مدير شريك في شركة نواة كابيتال، خالد التلهوني، أن صندوق نواة كابيتال لرأس المال المغامر الذي دشن أعماله اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات مؤتمر ستيب 2020 في دبي، يستهدف جذب تمويل بقيمة 100 مليون دولار.

ويستهدف الصندوق الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل رئيسي، بما يشمل السعودية والإمارات وشرق أفريقيا وباكستان وتركيا.

وقال التلهوني في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات مؤتمر STEP بنسخته التاسعة، في دبي بمشاركة 300 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا، إن الصندوق يستهدف أيضاً، أن يكون منصة استثمارية فريدة من نوعها لتلبية جميع احتياجيات رواد الأعمال بصفة تشغيلية، من أمور التكنولوجيا والإبداع وغيرها.

وتحدث حول فرص الشركات الناشئة بالقطاعات التقنية، من أبرزها "التكنولوجيا المالية" و"التجارة الإلكترونية" و"حلول الشركات الكبيرة".

وأوضح أن الشركاء في الصندوق هي مجموعة الفيصلية السعودية، إلى جانب أن المشاركين في الصندوق هم مؤسسي شركات كبرى مثل نمشي، وسوق، وطبي، ومكتوب، وترجمة.

يهدف نواة كابيتال لتسهيل دخول شركات محفظته إلى الأسواق الرئيسية من خلال شراكة مع مجموعة الفيصلية السعودية.

وأعلنت نواة كابيتال عن أنها تعتمد على شبكة من رواد الأعمال والقادة التنفيذيين المتمرسين والملتزمين بتقديم القيمة للشركات في محفظة الصندوق، لإمداد الشركات المنضمة بالخبرات والموارد.