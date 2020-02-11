نمو أرباح الحكير الفصلية 40.7% لـ36 مليون ريال

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير تحقيقها أرباحاً في الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، بلغت 36 مليون ريال، مقابل 25.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 40.7%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنها حققت أرباحاً في تشغيلية بلغت قيمتها 152.1 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 85.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 78.5%.

وبلغت أرباح الحكير خلال تسعة أشهر 234.3 مليون ريال، مقابل 281.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 16.6%.

وأرجعت ارتفاع الأرباح الفصلية لعدة أسباب من بينها ارتفاع الإيرادات 4.56%، أي ما يعادل 56.3 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بتنفيذ خطة لتعزيز محفظة العلامات والمحلات التجارية، والتي تبلورت محاورها الرئيسية في التخلي عن المعارض التي لا تدر أرباحاً للشركة واستبعاد العلامات التي لا تشكل جزءاً من علاقات استراتيجية.

كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 46%، أي ما يعادل 127.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2020م بفضل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 مع تنفيذ خطة تعزيز محفظة العلامات التجارية، والتي تضمنت إعادة التفاوض على تكلفة الشراء لعدد من العلامات التجارية والتركيز على العلامات التجارية والمحلات التجارية ذات الربحية العالية الرائدة، بالإضافة إلى جهود اشركة للتحكم في المصروفات وتعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى خفض التكلفة المباشرة بنسبة 7.5%.

وانخفضت مصاريف المبيعات والتسويق وكذلك المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 40%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بفضل الجهود المستمرة لخفض تلك المصروفات. كما نجحت الشركة في خفض التكاليف المتعلقة بالعاملين في المقر الرئيسي بشكل ملحوظ.

وارتفعت إيرادات الشركة الأخرى بنسبة 107%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة للربح من التصرف في الاستثمار/ العقار.