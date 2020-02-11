هل اقتني الملياردير الأميركي بيل غيتس يختاً بـ650 مليون دولار؟

ذكرت تقارير إخبارية عدة أن الملياردير الأميركي بيل غيتس اقتنى أول يخت فاخر بالعالم يعمل بالهيدروجين مقابل نحو 650 مليون دولار، ليصبح أول شخص بالعالم يقتني هذا اليخت.

بيد أن الشركة المالكة لليخت، وهي شركة سينوت الهولندية، أصدرت بياناً مساء أمس الاثنين نفت به صحت تلك التقارير.

وقالت الشركة في بيانها إن ارتباط اليخت الجديد باسم قطب الأعمال الأميركي أو أحد ممثليه "عار من الصحة"، منوهة إلي أن اليخت الذي عرض في معرض لليخوت بمدينة موناكو الفرنسية العام الماضي لا يزال قيد التطوير.

واليخت الفاخر يضم مهبطا للطائرات ومنتجع صحي وصالة رياضية ويبلغ طوله نحو 112 متراً.

ويتكون القارب من 5 طوابق وتسع مساحته لاستيعاب نحو 45 فرداً على متنه بما فيهم طاقم القيادة، ويعمل بالهيدروجين السائل بدلا من الوقود التقليدي، وهو ما يعني أن اليخت سيكون صديقا للبيئة كون المخلفات الناتجة عن احتراق الهيدروجين هي الماء.

وتبلغ سرعة اليخت نحو 17 عقدة بالساعة مع قرته على قطع نحو 3750 ميلا بحريا.

وتقدر ثروة بيل غيتس بنحو 112 مليار دولار بحسب تصنيف فوربس ويأتي كثاني أغني رجل بالعالم بنهاية العام الماضي.

ويعد غيتس ثاني أصغر ملياردير عصامي بالعالم بعد مارك زكربيرغ الذي كون ثروته وهو بعمر 23 عاما.