"المصافي" تعلن رفض الدعوة المقامة ضد أرامكو

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو" أنها تبلغت من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية المرفوعة ضد أرامكو برفض الدعوى.

وأضافت أن الدائرة عقدت جلستها المحددة للنطق بالحكم، بعد الإطلاع على أوراق القضية وسماع الدعوى والإجابة، وبعد المداولة حكمت الدائرة بنقض الحكم والحكم المؤيد له والحكم مجدداً برفض الدعوى.

وكانت "ساركو" قد طالبت شركة أرامكو في نوفمبر 2011 بدفع 1.2 مليار ريال، وذلك لحرمان "ساركو" من نسبة المشاركة البالغة 25%، في جميع التوسعات التي أدخلت على شركة مصفاة جدة للبترول، وتم إنشاؤها بمعرفة بترومين ثم سمارك، ثم أرامكو بمفردهم دون مشاركة ساركو بالنسبة المقررة لها.