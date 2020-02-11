"تهامة للإعلان" تتكبد خسائر فصلية بـ3.5 مليون ريال

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، اليوم الثلاثاء، عن تكبدها خسائر قدرها 3.5 مليون ريال خلال الربع الأخيرة من عام 2019، مقابل أرباح قدرها 1.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن صافي الخسائر خلال عام 2019 بالكامل بلغت 10.8 مليون ريال، مقارنة بـ 2.4 مليون ريال أرباح خلال عام 2018، لتصل بذلك إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة إلى 21.2 مليون ريال، بما يمثل 28.3% من رأس المال.

وأشارت الشركة إلى أن سبب الخسائر خلال 2019، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح بما يقارب 1.7 مليون ريال، حيث انخفض مجمل ربح الإعلانات بما يقارب 14 مليون ريال، تم مقابلة هذا الانخفاض جزئيا بارتفاع مجمل ربح الإنتاج بما يقارب 5.9 مليون ريال، وارتفاع مجمل ربح قطاع التجزئة والمكتبات بما يقارب 6.7 مليون ريال.

وأضافت أن تحقيق الشركة للخسائر يعود أيضا إلى ارتفاع المصروفات العمومية والبيعية بما يقارب 11.5 مليون ريال بعد بدء تشغيل عمليات قطاع الإنتاج والتوسع في عمليات قطاع التجزئة.

وانخفضت حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب 600 ألف ريال وارتفعت المصروفات المالية بما يقارب المليون ريال، تم مقابلة هذه الخسائر جزئياً بارتفاع صافي الإيرادات الأخرى بما يقارب 1.3 مليون ريال وانخفض مخصص الزكاة بما يقارب 0.3 مليون ريال.