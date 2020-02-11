داماك تسجل خسائر فصلية بـ170 مليون درهم

سجلت شركة داماك العقارية خسائر فصلية بقيمة 170 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 59 مليون درهم عن الفترة المقابلة من العام الأسبق.

وسجلت الشركة خسائر سنوية بقيمة 37 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 1.150 مليار درهم.

وعزت الشركة تسجيلها للخسائر إلى تراجع أسعار العقارات وبالتالي تراجع الإيرادات، وقد تراجعت الإيرادات السنوية لشركة داماك بنسبة 28% لتصل إلى 4.4 مليارات درهم.

وبحسب "فرانس برس" فقد أعلنت شركة داماك وهي واحدة من أكبر الشركات العقارية في دبي الثلاثاء أنها سجلت خسائر العام الماضي للمرة الأولى منذ عشر سنوات مع استمرار أزمة سوق العقارات.

وأعلنت داماك عن خسائر بقيمة 10 مليون دولار في عام 2019 مقارنة بصافي ربح 313 مليون دولار في العام السابق، وانخفضت الأرباح بقيمة 28,2% لتصبح 1,2 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وكانت داماك أعلنت عن خسائر للمرة الأخيرة في عام 2010 بعد تأثيرات الأزمة المالية العالمية على دبي.

و"داماك" التي تأسست في 2002 وتشتهر بشققها وفيلاتها الفاخرة، تولت بناء نادي ترمب الدولي للغولف الذي افتتح في دبي في فبراير 2017، بعد شهر من تولي ترمب الرئاسة.

وتأتي النتائج مع تراجع سوق العقارات في دبي منذ 2014، مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث تراجعت قيمتها بنحو 30%.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين سجواني في بيان إن الشركة "ما زالت تتمتع بوضع مالي مستقر وسيولة جيدة"، موضحا أن الشركة قامت بتخفيض ديونها بمقدار 436 مليون دولار أميركي في الـ 18 شهرا الماضية.