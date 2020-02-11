"سنابل" السعودية تشارك في تمويل "sellAnycar.com" بقيمة 35 مليون دولار

حصل موقع SellAnyCar.com على استثمارات جديدة تبلغ 35 مليون دولار أميريكي، ليرفع إجمالي الاستثمارات في رأسماله لما يقرب من 50 مليون دولار.

وتأتي الاستثمارات الجديدة من قبل الشركة السعودية سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وهي صندوق استثمار سيادي مملوك بالتساوي من قبل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وشركة العليان المالية، وفقا لبيان صدر اليوم الثلاثاء عن الموقع.

وتنضم سنابل للاستثمار ومؤسسة الخليج للاستثمار وشركة العليان المالية إلى مجموعة من المستثمرين الإقليميين مثل "آي مينا جروب"، وهي شركة استثمارية تدعم المشاريع الريادية المبتكرة لتعزيز نموّها وتحقيق النجاح على المستوى الإقليمي، في دعم سايجين يالتشين، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع SellAnyCar.com.

وزوّدت شركة "إيفيركور" موقع SellAnyCar.com بالاستشارات المالية حول هذه الصفقة، والتي تعد إحدى أهم الصفقات في المنطقة لعلامة تجارية إماراتية.

وحقق موقع SellAnyCar.com في العام 2019 محطة هامة في مسيرته، حيث بلغت إيراداته الإجمالية أكثر من مليار درهم إماراتي (272.2 مليون دولار).

وقالت الشركة إنه سيتم توظيف رأس المال الجديد لتسريع وتيرة نمو الموقع في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بدأ الموقع بالتوسّع في المملكة العربية السعودية، ويسعى إلى توظيف أكثر من 300 سعودي وافتتاح 100 فرع في مختلف أنحاء المملكة.

وقال خلدون طبازة، العضو المنتدب لشركة أي مينا جروب، إن الشركة تعتبر من أكبر 5 شركات من حيث القيمة والحجم بشركات التكنولوجيا في المنطقة.

وأضاف في حديثة مع قناة العربية، أن sellAnycar.com تعد الأكبر التي تعمل حاليا في تجارة السيارات بالإمارات، وسواء كان ذلك من خلال الانترنت أو من خلال التواصل المباشر. وتابع: "سيارة واحدة بين كل 10 سيارات يتم بيعها من خلال sellAnycar.com".

وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة التي حصلت عليها الشركة، سيساعد الشركة على النمو من خلال التوسع في السعودية والأسواق الأخرى.

وأوضح أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة، يرفع تقييم الشركة إلى أكثر بكثير من 100 مليون دولار. وذكر أن الشركة حققت نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بعد 4 سنوات من التأسيس.