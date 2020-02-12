أرباح أدنوك للتوزيع ترتفع 11.3% خلال الربع الرابع من 2019

قالت شركة أدنوك للتوزيع، إن نتائج أعمالها خلال الربع الرابع من عام 2019، بلغت 496 مليون درهم، بنمو قدره 11.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أن السبب يعود إلى ارتفاع إجمالي الكميات المبيعة من الوقود، واستمرار نجاح الأعمال غير النفطية.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها خلال عام 2019 سجلت نموا بنسبة 4.2% ليبلغ 2.218 مليار درهم، مقارنة بـ 2.128 مليار درهم أرباحا خلال عام 2018.

وقالت الشركة في بيانها، إنها تستهدف افتتاح 60 محطة جديدة على الأقل العام الجاري، منها 20 إلى 25 محطة جديدة في دبي.

وتتوقع الشركة أن تنمو الأرباح برقم أحادي (من 1 إلى أقل من 10%) خلال العام الجاري.