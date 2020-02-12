أرباح اتصالات الإماراتية السنوية ترتفع إلى 8.69 مليار درهم

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات عن نتائج أعمالها الأولية لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق الشركة نموا طفيفا في الأرباح الموحدة العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين في الشركة، بلغ 0.9% ليصل إلى 8.693 مليار درهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 8.615 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، إن إيراداتها الموحدة بلغت 52.19 مليار درهم العام الماضي، لتتراجع بنسبة 0.38% مقارنة بالعام قبل الماضي. وعزت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات الشركة الدولية، وكذلك بسبب تقلب سعر الصرف لهذه الشركات مقابل الدرهم الإماراتي، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الهاتف المحمول في الإمارات.