أرباح إعمار العقارية ترتفع 1% رغم تراجع الإيرادات في 2019

أظهرت النتائج المالية لشركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق صافي ربح بلغ 6.2 مليار درهم خلال عام 2019، مقارنة بصافي ربح بلغ 6.139 مليار درهم خلال عام 2018 بنسبة نمو بلغت 1% تقريبا.

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء في بيان، إن إيراداتها خلال العام الماضي بلغت 24.586 مليار درهم، مقارنة بإيرادات بلغت 25.694 مليار درهم خلال عام 2018، بنسبة تراجع بلغت 4%.

وتشير البيانات غير المدققة، التي أوردتها الشركة في البيان، إلى أن حصتها من نتائج الشركات الشقيقة سجلت خسائر في 2019 بلغت 128 مليون درهم، مقابل 50 مليون درهم أرباح. وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 919 مليون درهم، مقابل 889 مليون درهم خلال عام 2018.

وأشارت إلى أن شركتها التابعة إعمار للتطوير حققت أرباحا صافية بلغت 2.7 مليار درهم، وإيرادات قدرها 12.746 مليار درهم.

وأوضحت أن مبيعاتها العقارية في دبي سجلت 14.949 مليار درهم. وسجلت عمليات إعمار الدولية نموا بنسبة 43% في الإيرادات التي وصلت إلى 4.399 مليار درهم، مقارنة بـ 3.081 مليار درهم في عام 2018. وأوضحت إلى أن هذا النمو يعود إلى حد كبير إلى عملياتها في مصر والهند.

