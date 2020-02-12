أورنج ترفع استثمارها التراكمي في مصر لـ 60 مليار جنيه

أعلنت شركة "أررنج مصر" عن استثمارات جديدة بشبكتها هذا العام تبلغ نحو 4 مليارات جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية في أنحاء الجمهورية لتقديم أفضل خدمة لعملائها وليصل حجم استثمارات أورنچ لأكثر من 60 مليار جنيه منذ بدء نشاطها في مصر قبل نحو 20 عاماً.

وتوالت تدفقات الاستثمارات الفرنسية نتيجة ثقة مجموعة أورنج العالمية بمستقبل سوق الاتصالات في مصر ومقومات جذب الاستثمار في ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الملائم والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، فأصبحت أورنج من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث قامت خلال عام 2017 بزيادة رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه، دفعة واحدة، وهو ما لم تفعله شركة أخرى.

وبنهاية العام الماضي، عادت أورنج مصر لتحقيق الربحية مدعومة بالاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في البنية التحتية وخدمات نقل البيانات التي ستمثل حوالي 50% من إيرادات الشركة خلال عام 2020 مقارنة بـ 40% من إيرادات 2019.

وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 ترتكز استراتيجية أورنج على دعم توجه الدولة في مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال التوسع في خدمات أورنج كاش بما يتوافق مع المستجدات العالمية فى تحديث الخدمات الإلكترونية خاصة أن أورنج تعد المشغل الوحيد في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يقدم خدماته لأكثر من 19 دولة علاوة عن أنها المشغل الوحيد الذي يمتلك بنكا.

وتتمتع أورنج بخبرات واسعة في مجال الشمول المالي حيث وصل حجم تحويل الأموال بين الدول الإفريقية التي تعمل بها أورنج عبر خدمة "أورنج كاش" أكثر من 40 مليار يورو سنوياً.