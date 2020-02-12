إدراج "الخليجية للأوراق" و"أوكيانا" في OTC الكويت

ضمت منصة تداول الأسهم غير المدرجة والمعروفة بالـ "OTC" شركات جديدة إلى قائمة الشركات المتداولة في هذا السوق، هما شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، وشركة "أوكيانا" العقارية.

وقالت مصادر إن كبار الملاك في شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية مجموعة من البنوك وشركات الاستثمار، أما شركة "أوكيانا" العقارية فتعود أغلب ملكيتها إلى شركة دار الاستثمار إلى جانب العديد من المساهمين عند طرحها للاكتتاب عام 2005، وفقاً لصحيفة "الجريدة".

وذكرت المصادر أن الفترة الماضية شهدت إدراج العديد من الشركات، ليرتفع عدد الشركات المتداولة في هذا السوق إلى نحو 97 شركة، مبينة أن شركة البورصة بالتعاون مع موقع "الموازي.كوم" تتواصل مع الشركات التي تتوافق مع معايير تداولها، ويتم التنسيق مجالس إدارات هذه الشركات بتداول أسهمها عبر منصة الأسهم غير المدرجة، إذ تم إخطارها برغبة الشركة في التقيد ضمن نظام التداول، موضحة أنه تتم إضافة الشركة ضمن قائمة الشركات المتداولة فوراً عند استيفائها كل المتطلبات.

وقالت المصادر إن تداول الأوراق المالية غير المدرجة "OTC" هو نظام جديد تتم فيه جميع إجراءات التداول، وتنتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويتحمل المستثمر وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.

يذكر أن بورصة الكويت استحدثت هذا النظام لتداول الأوراق المالية غير المدرجة وإجراء تعديلات شملت إدخال الميكنة الكاملة على هذا النظام، وتطوير آلية عمله والضوابط والنظم الخاصة به، وسد الثغرات القانونية التي كانت تواجه الآلية السابقة، وأوجبت القواعد أن تتم التداولات عن طريق الوسطاء على غرار السوق الرسمي، وأن تحتفظ كل الشركات بسجلات مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخص لها.