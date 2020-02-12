المحفظة الاستثمارية للدار العقارية تساهم بأكثر من 60% من الأرباح

قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، طلال الذيابي، إن تركيز شركة الدار العقارية تحول خلال العام الماضي إلى قطاع الأراضي السكنية، بعد أن كان متركزا في مشاريع الإسكان لأصحاب الدخول المتوسطة خلال العامين 2017 و2018.

وأضاف في حديثه مع قناة العربية، أن المحفظة المتنوعة من المشاريع لدى الشركة التي تستهدف جميع الفئات، ساهمت في تحقيق النمو القوي في الأرباح، وبجانب ذلك، فإن هناك 4.4 مليار درهم إيرادات مستقبلية من المشاريع التطويرية بجانب مبيعات أخرى تتوقع الشركة تحقيقها العام الجاري.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 577 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 81%، فيما بلغ إجمالي أرباحها خلال 2019 نحو 1.984 مليار درهم بنسبة نمو 7%، وفقا لما أعلنته الشركة اليوم الأربعاء. وأوصت الشركة بتوزيع 14.5 فلسا على المساهمين.

وأشار إلى أن أكثر من 60% من الأرباح الإجمالية للشركة جاءت من المحفظة الاستثمارية، وهذا دليل على استقرار شركة الدار، ويدل أيضا على أن الشركة لديها أرباح مستدامة في المستقبل.

وأوضح أن قطاع الضيافة نمت أرباحه بنسبة 30% خلال العام الماضي بدعم من الفعاليات التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال العام الماضي. وأكد أن الشركة ليس لديها أي خطط لتطوير فنادق جديدة هذا العام.

وأشار إلى أن أرباح قطاع التعليم ارتفع بنسبة 80% العام الماضي، إذ وصل عدد طلاب المدارس التي تملكها الشركة أو التي تديرها إلى أكثر من 22 ألف طالب، مقارنة بـ 6600 طالب قبل عامين.