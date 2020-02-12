انخفاض أرباح ديار للتطوير 53% لـ 18 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة ديار للتطوير في دبي 53% في الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018 18.4 مليون درهم.

كما انخفضت أرباح الشركة 48% في عام 2019، مقارنة بأرباح عام 2018 لتصل إلى 71.5 مليون درهم.

وجاءت النتائج السنوية أقل من توقعات المحللين والبالغة 76.3 مليون درهم.

ووافق مجلس إدارة "ديار للتطوير" على تخفيض رأس مال الشركة 21% عبر إلغاء 1.232 مليار درهم، واستخدام الاحتياطي القانوني والبالغ 298.4 مليون درهم، ليصل رأس المال إلى 4.5 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أن المجلس وافق على تخفيض رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.5 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2019.