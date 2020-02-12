دانة غاز للعربية: تراجع مستحقاتنا بمصر 24% وهذه حكاية التخارج

قال رئيس علاقات المستثمرين في دانة غاز، محمد المبيضين، إن مستحقات الشركة على الحكومة المصرية، انخفضت من 264 مليون دولار في عام 2019 إلى 111 مليون دولار.

وأشار المبيضين في اتصال مع "العربية" إلى حصول الشركة على مدفوعات بقيمة 139 مليون دولار العام الماضي.

وتحدث عن توقعات التخارج من أعمال الشركة في مصر بقوله: "نحن بشكل عام نريد الخيار الأمثل الذي يحقق أكبر عائد للمساهمين".

وأضاف أن لدى دانة غاز "احتياطيات في إقليم كردستان العراق تتجاوز 90% من احتياطيات الشركة بحوالي مليار برميل نفط مكافئ مقابل 90 مليون برميل نفط مكافئ في مصر، ونرى أن التركيز على كردستان سيحقق عائداً أفضل للمساهمين".

وأكد أن دانة غاز تقوم بـ "مراجعة استراتيجيتها، وإذا حصلت على السعر الذي يحقق أكبر عائد للمساهمين، ستتخذ القرار الأنسب، وتلقينا عروضاً ولا يمكن الإفصاح عنها، ونتوقع اتخاذ قرار نهائي مع نهاية الربع الأول من العام الحالي".