سهم "دانة غاز" يرتفع بعد عروض شراء أصول الشركة في مصر

صعد قطاع الطاقة في سوق أبوظبي المالي 0.15%، مع ارتفاع "دانة غاز" 1% على الرغم من تراجع أرباح الشركة الفصلية بـ 85%، وذلك بعد تلقيها عروضا لشراء أصولها في مصر.

قالت "دانة غاز"، الأربعاء، إنها تلقت عروضاً من عدد من الشركات من أجل بيع محتمل لأصول في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك ألمان-وارد، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف لمناقشة نتائج الأعمال، "تلقينا عدداً من العروض من عدد من الشركات"، ولكنه امتنع عن تحديد عدد العروض أو أسماء الشركات.

إلى ذلك، انخفضت أرباح شركة "دانة غاز" بـ85% في الربع الرابع عام 2019، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018، لتصل إلى 54 مليون درهم.

وتحولت الشركة إلى الربحية عام 2019، إذ بلغت أرباحها 576 مليون درهم، مقارنة بتكبدها خسائر في 2018 بلغت 683 مليون درهم.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين والبالغة 467 مليون درهم.

ويُعزى نمو الأرباح السنوية إلى الارتفاع الكبير في الإنتاج في إقليم كردستان العراق.

وبخصوص الإيرادات، فقد هبطت بنسبة 2.32% لتبلغ 1.68 مليار درهم في العام الماضي، مُقابل 1.72 مليار درهم في عام 2018.

ووصلت القيمة الإجمالية للدفعات المستلمة من المستحقات المتأخرة لصالح شركة دانة غاز بنهاية عام 2019 إلى 285 مليون دولار، مقارنة بنحو 334 مليون دولار في عام 2018.