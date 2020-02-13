ارتفاع الأرباح الفصلية لـ "زين" 8% إلى 64 مليون دينار

ارتفع صافي أرباح شركة زين في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 لتصل إلى 64 مليون دينار.



وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 55 مليون دينار.

أما على مدار العام الماضي بأكمله فسجلت الشركة أرباحا صافية استثنائية بقيمة 217مليون دينار بنمو بلغ 10% مقارنة بعام 2018.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى النمو القوي في إيرادات قطاع البيانات، والخدمات الرقمية، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية لعملياتها التشغيلية والتجارية في أسواقها كافة.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 33 فلسا للسهم عن العام الماضي، كما اعتمد سياسة توزيع الأرباح السنوية للشركة بما قيمته 33 فلسا للسهم كحد أدنى، وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من توزيعات العام الماضي.