انهيار وتصفية "إير إيطالي" بعد شراء الخطوط القطرية 49% من أسهمها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيطالية Air Italy، التي استحوذت الخطوط الجوية القطرية على 49% من أسهمها،عن توقف خدماتها.

وقالت إن شركات أخرى ستتولى تشغيل آخر رحلاتها على الفور اعتبارا من اليوم وحتى 25 فبراير، بحسب ما نشره موقع "Flight Global".

واتخذ حاملو أسهم شركة Air Italy، التي تتولى إدارتها شركة Alisarda حيث تستحوذ على 51% من الأسهم، قرارا في اجتماعهم اليوم بتصفيتها.

وأوضح بيان للشركة أن الرحلات المحجوزة في الفترة من 11 وحتى 25 فبراير سيتم تشغيلها بواسطة شركات طيران أخرى، أما الرحلات التالية لتاريخ 25 فبراير فسيتم إعادة ثمن التذاكر إلى الركاب أو يتم تغيير ترتيبات السفر من خلال شركات أخرى.

موضوع يهمك عمقت المقاطعة الرباعية لقطر خسائر خطوطها الجوية، إذ بلغت خسائرها التراكمية بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس... خسائر الخطوط القطرية تتضاعف 8 مرات وتمثل 9.1 % من رأسمالها شركات

يأتي انهيار الخطوط الجوية الإيطالية بعد عامين ونصف العام من حصول الخطوط الجوية القطرية على حصة أقلية تبلغ 49% في شركة الطيران.

وتصر الخطوط الجوية القطرية على أنها كانت مستعدة لمواصلة دعم الناقل، حيث قالت "كنا مستعدين مرة أخرى للعب دورنا في دعم نمو شركة الطيران، لكن هذا كان يمكن تحقيقه فقط من خلال التزام جميع المساهمين".

وتزعم الخطوط الجوية القطرية أنها "قدمت الدعم الممكن" لشركة Air Italy وخطة عملها، بما في ذلك توفير الطائرات وطلب طائرات إضافية، وتقول إنها كانت "تؤمن إيمانا راسخا" بشركة الطيران وبإمكاناتها المحتملة.

وأضافت الخطوط القطرية أنها دعمت قرارات الإدارة وقامت بضخ رأس المال عند الحاجة.