جي إف إتش للعربية: استثناء المخصصات يرفع أرباح 2019 لـ110 ملايين دولار

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف اتش "GFH"، هشام الريس، في حديث للعربية، إن أرباح المجموعة لعام 2019 تصل إلى 110 ملايين دولار في حال استبعاد المخصصات المتعلقة بالمصرف الخليجي التجاري.

وأضاف أن المخصصات التي قامت المجموعة باستقطاعها البالغة 55 مليون دولار تغطي كافة المتطلبات المتعلقة بالمصرف الخليجي التجاري. وتابع: "هذه المخصصات تنظف دفتر الخليج التجاري، ليشارك في أرباح الشركة بصورة قوية".

وأشار إلى أن المجموعة قامت بتخفيض تكاليف التشغيل للخليج التجاري، عبر تقليص أعداد العاملين وغلق مجموعة من الفروع، كما تم التوجه أكثر نحو تقنيات البنوك الرقمية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تعزز ربحية قطاع الصيرفة التجارية في المجموعة على المدى القصير والمتوسط.

وأعلنت المجموعة أن صافي أرباحها في الربع الرابع من العام الماضي تراجع بنسبة 39% مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، لتصل إلى 6.5 مليون دولار.

وعزت المجموعة تراجع الأرباح إلى زيادة المخصصات لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. يُشار إلى أن صافي أرباح المجموعة خلال عام 2019 بأكمله تراجع بنسبة 30% إلى 80 مليون دولار.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح على المساهمين تبلغ 5.57% من رأس المال، باستثناء أسهم الخزينة، بما يُعادل 50 مليون دولار.

وأوضح هشام الريس أن إجمالي الإيرادات ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 17% لتصل إلى 335 مليون دولار، مقارنة بعام 2018، بمساهمة قوية من قطاع الاستثمار الذي ساهم بـ 100 مليون دولار من إجمالي الإيرادات.