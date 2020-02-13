شركة سي آي كابيتال تحقق قفزة في أرباح 2019 بـ 46%

أعلنت "سي آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية عن تحقيق إيرادات بلغت نحو 2.6 مليار جنيه خلال العام 2019، بنسبة نمو تبلغ 39.2% مقارنة بالإيرادات المحققة خلال العام 2018.

ووفقاً لنتائج أعمال المجموعة، فقد ارتفع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 46% ليصل إلى 544.8 مليون جنيه. وبلغ إجمالي حجم محفظة التمويل نحو 8.2 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي حجم محفظة التمويل نحو 8.2 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.7%. كما قفزت الإيرادات بنسبة 39.2% إلى نحو 2.6 مليار جنيه، واستحوذت حصة الأنشطة البنكية غير المصرفية على ما نسبته 83.3% من إجمالي إيرادات المجموعة.

كما بلغ صافي الأرباح الناتجه من الفوائد التمويلية نحو 750 مليون جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 37.1% وبمتوسط نسبة فائدة بلغت نحو 9.6%. فيما بلغ صافي الربح التشغيلي نحو 889.8 مليون جنيه، مسجلاً زيادة نسبتها 49.7% مقارنة بالأرقام المحققة خلال العام 2018.

وأشارت نتائج الأعمال إلى أن بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغ نحو 544.8 مليون جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 46%، فيما سجلت حصة الانشطة البنكية غير المصرفية نحو 82.1% من إجمالي الأرباح المحققة.

وبلغ إجمالي الأصول نحو 10.9 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 14.1%. فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 21.6%.

وبالنسبة للأنشطة البنكية غير المصرفية، فقد بلغت إيرادات التأجير التمويلي نحو 1.8مليار جنيه، حيث شهدت نموا ملحوظا بنسبة 68.7% مقارنة بالأرقام المسجلة خلال العام 2018.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 418.6 مليون جنيه، بارتفاع كبير بلغت نسبته 85.9%. كما بلغت قيمة العقود الجديدة في "كوربليس" نحو 4.6 مليار جنيه. وقفزت محفظة التأجير التمويلي بنسبة 10% إلى نحو 6.8 مليار جنيه. وانتهت "كوربليس" من إصدار أكبر سندات توريق في تاريخ الشركة بقيمة تتجاوز 2.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر، فقد ارتفعت الإيرادات وصافي الربح المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر بنسبة 9% و5.8% على التوالى، لتصل إلى 331.3 مليون جنيه و 112.9مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي حجم محفظة التمويل متناهي الصغر نحو 689.7 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2019، بارتفاع نسبته 11.8%.

وحول أنشطة بنوك الاستثمار، فقد بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة نحو 9.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 15.5%، كما بلغت الحصة السوقية لنشاط السمسرة في الأوراق المالية نحو 9.7% في نهاية العام المالي 2019، لتحتل المركز الثاني في ترتيب الشركات العامله في مجال السمسرة في الأوراق المالية.

وبلغت إيرادات خدمات الإستشارات المالية وترويج و تغطية الاكتتابات نحو 81.2 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 18.3%.