عمومية "الأسماك" تبحث زيادة رأس المال لـ400 مليون ريال 5 مارس

أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 5 مارس المقبل، المتضمنة زيادة رأسمال الشركة إلى 400 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن جدول التصويت سيشمل توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بقيمة 298 مليون ريال.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 101.1 مليون ريال مقسم إلى 10.11 مليون سهم عادي.

وذكرت الأسماك أن سبب زيادة رأس المال هو تمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة وتسديد مصاريف التأسيس ورأس المال العامل وسداد القرض.

وستتم عملية زيادة رأس المال عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 29.89 مليون سهم عادي.

وستكون الأحقية في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.