غازكو توقع اتفاقية تأمين طبي مع التعاونية للتأمين بـ21 مليون ريال

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية توقيع اتفاقية التأمين الطبي لموظفي الشركة مع شركة التعاونية للتأمين بقيمة 20.1 مليون ريال.

وأضافت غازكو أن شركة التعاونية للتأمين تعتبر طرفا ذا علاقة يشغل عضو مجلس الإدارة رائد بن عبد الله التميمي عضوية في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين.

ويمتد العقد لمدة سنة بدءا من 13 فبراير الجاري.

وذكرت الشركة أن هذه الاتفاقية تعد من ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية، كما سيتم عرض هذه الاتفاقية على اجتماع الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للمصادقة عليها.