"الوطنية للبناء" تسعى للاستحواذ على "الخرج للمعادن" بـ 20 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم الخميس، أنها وقعت مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص رأس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن بمبلغ مبدئي قدره 20 مليون ريال.

ويملك عضو مجلس الإدارة في الشرطة الوطنية للبناء والتسويق، عبيد سعد السبيعي، 100% من شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه سوف يتم تحديد الأثر المالي النهائي لهذه الصفقة لاحقاً، في حال تم توقيع الاتفاقية النهائية الملزمة للبيع، وسينعكس على الفترة المالية التي سيتم بها توقيع الاتفاقية النهائية.