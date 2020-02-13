"بترورابغ" تتكبد خسائر فصلية بـ887 مليون ريال

كشفت البيانات المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" ارتفاع صافي الخسائر إلى نحو 887 مليون ريال، مقابل 105 ملايين ريال خسائر الشركة بالربع الرابع من 2018، بارتفاع نسبته 744.8%.

وبينت الشركة أن الربع الرابع من عام 2019 شهد تدهوراً شديداً في أسعار السوق، وكان لذلك تأثير سلبي على نتائج الشركة.

إلى ذلك، تحولت الشركة للخسائر إلى 544 مليون ريال خلال 2019، مقابل أرباح صافية بلغت نحو 669 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن الخسائر تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية.

وأشارت إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية السائدة، وقلة الطلب على المنتجات، تسببت في الضغط على أسعار الشركة، مسببة انخفاضاً أكثر عن المتوقع على الرغم من محافظة الشركة على أفضل استدامة للأداء التشغيلي طوال عام 2019.