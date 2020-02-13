"دانة غاز" تتلقى عروضاً بشأن بيع حصتها في مصر

أعلنت شركة "دانة غاز"، أنها تلقت عدداً من العروض لشراء أصولها في مصر خلال النصف الثاني من عام 2019.

وذكرت الشركة الإماراتية لدى إعلان تقريرها السنوي للأرباح أنها تعكف في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة على التقييم الفني والتجاري قبل اتخاذ قرارها النهائي بحلول نهاية مارس المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، باتريك ألمان وارد، إن المستثمرين قدموا عطاءات لشراء الأصول البرية والبحرية للشركة، دون أن يحدد عدد تلك العطاءات أو مصادرها.

لكن لا يبدو الوقت في صالح شركة "دانة غاز" التي تخطط لاستخدام عائدات البيع، لتغطية صكوك بقيمة 397 مليون دولار مستحقة السداد بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

ووفقاً لنشرة "إنتربرايز"، فإن "دانة غاز"، تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع البنوك لإعادة تمويل صكوكها، وذلك في حالة لم تستطع إبرام اتفاق لبيع الأصول في الوقت المناسب.

وحول ما عرضته الشركة الإماراتية للبيع، فقد فتحت باب العطاءات على 14 عقد تطوير بشكل منفصل عن عقود الاستكشاف. وتغطي عقود الإيجار ثلاثة امتيازات في منطقة دلتا النيل، إلى جانب حصة تبلغ 26.4% في مشروع لاستخراج غاز البترول المسال في خليج السويس. وانخفض إنتاج تلك الأصول بنسبة 4%، ليصل إلى 33 ألف برميل نفط مكافئ يوميا خلال العام الماضي.

لكن الشركة الإماراتية غير راضية عن تعامل الحكومة المصرية معها، التي لم تفِ بتعهداتها بسداد كل مستحقات شركات النفط الأجنبية بحلول نهاية عام 2019، حسبما قال ألمان وارد، الذي أضاف أن الحكومة المصرية لا تزال مدينة لدانة غاز بمبلغ 111 مليون دولار، وفي سبيلها لسداد جزء منه فقط.

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"، أن شركته تدرس بيع مستحقاتها المتبقية لدى الحكومة المصرية إلى الجهة المتقدمة للشراء، لكن لم يرد ذكر الأمر منذ ذلك الحين.

وخلال العام الماضي، استعانت الشركة الإماراتية بمستشار مالي لدراسة إمكانية بيع أصولها بالكامل في مصر، للتركيز على أصولها الواعدة في كردستان.

وكان من المتوقع أن تتخذ دانة قراراً بالبيع في شهر نوفمبر الماضي، إلا أنها لم تصدر أي تعليقات بهذا الخصوص حتى الآن. وسبق أن نفى كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، إمكانية شراء أصول دانة غاز.