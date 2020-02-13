Foxconn: ما نقل حول إنتاج مصانعنا لا يستند إلى حقائق

أكدت شركة Foxconn التايوانية أن الأنباء التي نقلتها وكالة رويترز حول خطط إعادة الإنتاج في مصانعها لا تستند إلى الوقائع لكنها لم توضح حالة الإنتاج.

وتعتبر الشركة والمعروفة رسميا باسم Hon Hai Precision Industry أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم، وموردا أساسيا لشركة Apple.

وكانت وكالة رويترز قد أعلنت يوم الاثنين نقلا عن مصادر لها أن Foxconn حصلت على الضوء الأخضر لإعادة فتح مصنعين رئيسيين، وأنها تهدف لاستئناف الإنتاج على الرغم من أن نحو 10% فقط من الموظفين عادوا للعمل.

أما يوم الأربعاء، فذكرت رويترز أن Foxconn تأمل في استئناف نصف إنتاجها في الصين بنهاية الشهر.