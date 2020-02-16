مجموعة السريع: 858% نسبة تغطية الطرح المتبقي للأسهم

أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، اليوم الأحد، أن نسبة تغطية الطرح للأسهم التي لم يتم تغطيتها بلغت 858.1%.

وأوضحت الشركة، اليوم، أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها، بلغ نحو 28.6 مليون ريال سعودي، بمتوسط سعر لبيع السهم بلغت 14.79 ريال.

وجرى طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي. وقامت تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وأعلنت الشركة، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، أن نسبة تغطية تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بلغت 82.83%، إذ تم الاكتتاب بعدد 9.33 مليون سهم، من إجمالي نحو 11.266 مليون سهم. وبلغت قيمة هذا الاكتتاب نحو 93.3 مليون ريال.