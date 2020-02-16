أرابتك تسجل خسائر فصلية وسنوية في 2019.. والسهم يهوي

تراجع سهم مجموعة أرابتك الإماراتية 3.3% خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، عقب الكشف عن خسائرها في عام 2019 ليصل سعر السهم إلى 0.73 درهم.

وسجلت أرابتك القابضة خسائر بقيمة 774.5 مليون درهم بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح بقيمة 256.3 مليون درهم في عام 2018.

وبلغت خسائر أرابتك في الربع الرابع من العام الماضي 394.9 مليون درهم.

وأعلنت أرابتك استقالة عادل الواحدي، الرئيس المالي للمجموعة.

وبلغت الخسائر 51.6 فلس للسهم بنهاية عام 2019.

ويعود التحول للخسائر إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 21 %، إلى 7.78 مليار درهم في 2019، مُقابل 9.85 مليار درهم خلال العام قبل الماضي.

وتقلصت الموجودات بنسبة 5.08 %، إلى 10.47 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مُقابل 11.03 مليار درهم في العام قبل الماضي.

كانت الشركة قد أعلنت خلال الربع الثالث من 2019 تحولها للخسارة، وأيضا تكبدها خسائر في فترة الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019، مقابل أرباح بنفس الفترة من عام 2018.