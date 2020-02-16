تكلفة قرض بمليار درهم تمني الاتحاد العقارية بخسائر سنوية

قالت شركة الاتحاد العقارية، اليوم الأحد، إن أحد أهم أسباب الخسائر التي حققتها خلال العام الجاري والبالغة 218.8 مليار درهم، هو كلفة القروض البنكية الممنوحة في سنوات سابقة لإحدى شركاتها التابعة وهي شركة ثيرمو، إذ بلغ إجمالي هذه القروض مليار درهم.

وأشارت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن هذا القرض جرى منحه منذ ما يزيد عن خمس سنوات، ومازالت شركة الاتحاد تتحمل كلفة هذا القرض.

وبلغت صافي خسائر الشركة خلال العام الماضي نحو 218.8 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 62.3 مليون درهم حققتها الشركة خلال العام 2018.

وعلى صعيد آخر، قالت الشركة إن توسعة مشروع الأوتودروم في منطقة الموتور سيتي في دبي سيولد إيرادات سنوية تبلغ 80 مليون درهم، إضافة إلى الإيرادات السنوية من المرافق والمطاعم.