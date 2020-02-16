دار الأركان تُعيّن 9 بنوك استثمار لطرح صكوك بالدولار

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، اليوم الأحد، عن عزمها إصدار صكوك بالدولار الأميركي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).

وقامت الشركة، المصنفة فئة B1 من شركة موديز مع نظرة إيجابية، بتكليف 9 بنوك استثمار للترويج للصكوك المزمع طرحها، إذا قامت بتكليف الخير كابيتال، وسيتي، ودويتشه بنك، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك المشرق، ونومورا، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمديرين اكتتاب وذلك لترتيب سلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الإمارات العربية المتحدة ولندن ، ابتداءً من غدا 17 فبراير 2020.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن عقب الاجتماعات، سيتم طرح الصكوك ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) طبقاً للوائح التنظيمية لمدة 7 سنوات طويلة الأجل وفقا للشروط السوقية.