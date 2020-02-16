فادي غندور: مؤسسو ومضة بصدد إنشاء صندوق استثماري جديد

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق ومضة، فادي غندور في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الصندوق استثمر معظم رأسماله وفي صدد إنشاء صندوق جديد للاستمرار بالاستثمار في الشركات الناشئة بمختلف المراحل.

وأضاف غندور أن هناك فرصا في قطاع التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وقال غندور "زيادة هائلة في عدد الشركات الناشئة في السعودية، كما أن 35%، من الشركات الناشئة مركزها في دبي، و25%، من الشركات الناشئة مركزها في مصر".

ولفت غندور إلى أن العالم العربي بحاجة لشركات تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية، كما تحتاج مصر لشركات ناشئة في قطاع المواصلات.

وأكد غندور الحاجة لشركات في قطاع التجارة الإلكترونية.