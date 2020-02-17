اتصالات الإماراتية تكمل الاستحواذ على "هلب أي جي" بالإمارات والسعودية

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات أنها أكملت، اليوم الاثنين، عملية الاستحواذ على نسبة 100% لأعمال "هلب أي جي" في كل من الإمارات والسعودية، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة وإنجازها.

وقالت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه سيتم دمج البيانات المالية لهلب أي جي الإمارات والسعودية في البيانات المالية لمجموعة اتصالات اعتباراً من فبراير 2020.

وتعمل "هلب أي جي" في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقول اتصالات إن هذا الاستحواذ يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية للمجموعة، حيث سيعزز وينوع الحافظة الرقمية، كما سيسرع من نمو الأنشطة الحالية للأمن السيبراني لاتصالات، ويعزز قدرتها على التوسع في أنحاء المنطقة.