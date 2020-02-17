دريك آند سكل: القضاء الإماراتي ينسق مع الأردن لاستلام الطبري

قالت شركة دريك آند سكل، اليوم الاثنين، إن السلطات القضائية المختصة بالإمارات تنسق مع السلطات القضائية المختصة في الأردن لاسترداد الرئيس السابق للشركة خلدون الطبري ومحاكته أمام القضاء الإماراتي.

وأوضحت الشركة في بيان، لسوق دبي المالي، أنه تم تسجيل قضية جزائية في المملكة الأردنية الهاشمية ضد خلدون الطبري، وهي منظورة من قبل محكمة صلح جزاء عمان، مشيرة إلى أنه تم تصنيف الدعوى "القبض على مجرم فار".

وأشارت إلى أن الطبري لديه قضية جزائية أخرى مسجلة بالأردن، وهي شيك بدون رصيد، ومنظورة أمام القضاء الأردني حالياً.

وأوضحت الشركة أن الجمعية العمومية السنوية التي جرى عقدها في أبريل 2018، لم تبرئ خلدون الطبري وابنته زينة العضو التنفيذي السابق في مجلس الإدارة.

وجاء بيان الشركة، رداً على البيان الذي أصدره الطبري، وأكد فيه براءته من أي مخالفات مالية تتهمه بها الشركة خلال توليه مهامه بين عامي 2008 و2017.

وأشار الطبري إلى أن ادعاءات دريك آند سكل تندرج تحت المطالبات التجارية التي يصفها بغير المبررة، مشدداً على أنها لا تعتبر شكاوى جنائية.

وردت الشركة، في بيان اليوم، عدم صحة ادعاءات الطبري، مشيرة إلى أن إدارة الشرطة الجنائية الدولية أرسلت خطاباً في 5 يناير الماضي أعلنت فيه أن الطبري مطلوب للسلطات المختصة بالإمارات بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير والتزوير، ليتم عقب ذلك القبض عليه في مطار الملكة علياء الدولي في عمان في 8 يناير الماضي.