سليمان الحبيب: لا حريق في مستشفى العليا بالسعودية

أعلنت مجموعة سليمان الحبيب الطبية أنه لا صحة لما يتردد بأن مجمع المستشفيات التابع لها في منطقة العليا بالرياض قد تعرض لحريق. وأوضحت أن جميع المراجعين ومنسوبي المستشفى بصحة وسلامة.

وأصدرت المجموعة نشرة الإصدار الأولية الخاصة بطرح 15%، من أسهمها للاكتتاب العام في سوق تداول. وتعادل هذه النسبة 52.5 مليون سهم سيتمُ تخصيص 10% منها للمكتتبين الأفراد.

وقامت المجموعة بتعيين جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية كمستشارين ماليين للطرح ومتعهدي تغطية الطرح. وذكرت الشركةُ أن فترةَ اكتتاب الأفراد سوف تستمرُ لمدة 7 أيام تبدأ يوم الأربعاء 26 فبراير حتى يوم الثلاثاء 3 مارس 2020.

وستقوم الشركة بتحديد سعر الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، والتي تمتد 10 أيام من 10 فبراير وحتى 19 فبراير. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 9 مارس.