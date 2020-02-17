شركات تتفقد ملفات "عربية أون لاين" للاستحواذ عليها

قال العضو المنتدب بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، معتز عشماوي، إن هناك شركات مهتمة بالاستحواذ على الشركة المملوكة بالكامل لبنك عوده مصر التابع لبنك عودة اللبناني.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية، أن هناك نية لدى البنك للتخارج من الشركة منذ فترة، موضحا أن هناك شركات تقوم بعمليات الفحص النافي للجهالة حاليا تمهيدا لتقديم عروض للاستحواذ على الشركة.

ويأتي هذا تأكيدا لما قالته مصادر لقناة "العربية"، بأن بنك عوده اللبناني تلقى عدة عروض من مؤسسات مالية مصرية للاستحواذ على شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

ويملك بنك عوده شركة عربية أون لاين بنسبة 100%، ويسعى إلى عملية التخارج من الشركة في إطار خطته لتخفيض استثماراته الخارجية وعلى رأسها بنك عوده مصر.

وكان بنك عوده قد استحوذ في أغسطس من عام 2010 على 90% من عربية أون لاين، بقيمة 240 مليون جنيه تعادل نحو 43 مليون دولار حينها، عبر شراء 80%، تمثل حصة مجموعة النعيم القابضة، و10% لمؤسسها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الحالي.

وخلال عام 2015، استحوذ عوده على كامل أسهم عربية أون لاين بشراء الحصة المتبقية.