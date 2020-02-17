شركة صناعة الورق السعودية تقرر مقاضاة رئيسها السابق

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة بإنهاء عضوية المهندس حسان بن مريزن عسيري من مجلس الإدارة وإسقاط عضويته كعضو منتدب للشركة.

كما أوصى مجلس الإدارة بإسقاط عضوية حسان عسيري من الشركات التي تمتلكها الشركة السعودية لصناعة الورق وتلك التي تمتلك الشركة حصصا فيها.

وقالت الشركة إنه نظرا لـ"تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة المهندس حسان بن مريزن عسيري بعد قرار فسخ عقده كرئيس تنفيذي للشركة ورفع قضية عليه لاسترداد أموال الشركة خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي".

وشكرت الشركة السعودية لصناعة الورق أن مجلس الإدارة سيقوم بالدعوة إلى الجمعية العامة في أقرب فرصة لعرض توصيتها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتها في أقرب فرصة ممكنة بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة.