"جبل عمر": تعيين زياد الحقيل رئيساً لمجلس الإدارة

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم، عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين الدكتور زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل رئيساً لمجلس إدارة الشركة، اعتباراً من 17 فبراير 2020م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 29 يونيو 2021م.

ويحمل الحقيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة. ويشغل عضوية مجلس الإدارة لعدد من الشركات والمؤسسات. وتقلد عدداً من المناصب الإدارية المهمة، أبرزها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة والرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة ووكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، والمشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة.

كما أعلنت الشركة استقالة الدكتور زياد عثمان الحقيل من عضوية لجنة المراجعة، نظراً لتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وتعيين علي محمد الكنهل عضواً في لجنة المراجعة.

ويحمل الكنهل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما أنه حاصل على شهادة المحاسب القانونى المعتمد (CPA) من معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين - الولايات المتحدة الأميركية. تقلد الأستاذ علي عدة مناصب بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز ثم شركة الاتصالات السعودية، وهو يشغل حالياً منصب نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف للشؤون المالية. كما أنه يشغل عضوية مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة سيلكو المتقدمة، وكذلك نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة حرف لتقنية المعلومات.

وأعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة ياسر فيصل الشريف من عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك لأسباب شخصية.