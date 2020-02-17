"نادك": استقالة البابطين وتعيين ستين هادسبيرج رئيساً تنفيذياً

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) اليوم أن مجلس إدارة الشركة قرر قبول استقالة الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين من منصبه وذلك بناءً على طلبه ولأسباب شخصية.

كما وافق مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات على تعيين ستين هادسبيرج في منصب الرئيس التنفيذي للشركة ابتداء من تاريخ 2020/03/01م.

وسينضم ستين هادسبيرج لنادك وسيزاول مهامه كرئيس التنفيذي اعتباراً من تاريخ 2020/04/01م. وإلى ذلك الحين سيستمر المهندس عبدالعزيز البابطين في دوره كرئيس تنفيذي لتوفير التوجيه والدعم للأعمال ولضمان سلاسة عملية انتقال المهام.

وتجدر الإشارة إلى أن ستين هادسبيرج حاصل على درجة الماجستير إدارة الأعمال ودرجة الماجستير في العلوم الإدارية والاستراتيجية ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة دولية تمتد لأكثر من 25 عاماً، وسيتولى قيادة الشركة بما لديه من خبرات متراكمة في المجالات الإدارية والتشغيلية والتسويقية.