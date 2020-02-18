تراجع أرباح "دور للضيافة" بـ7.7% لـ53 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة دور للضيافة بنسبة 7.7% إلى 53 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بـ57.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويرجع الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

1- ارتفاع تكلفة الإيرادات نظراً لاحتساب مصاريف ما قبل الافتتاح ومصاريف تشغيل واستهلاكات المشاريع التي تم دخولها للتشغيل.

2- تأثر الربح بتطبيق الشركة معيار المحاسبة الدولي (16) اعتباراً من بداية عام 2019 بمبلغ 15,9 مليون ريال، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية لاحتساب الأعباء التمويلية الخاصة بالمشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها بمبلغ 16,7 مليون ريال.

علماً بأن الإيرادات التشغيلية قد ارتفعت عن عام 2018 بنسبة 21,98%، نتيجة تحسن إيرادات فنادق الشركة بمدينة الرياض، إضافة إلى تحسن إيرادات الشركة من النشاط العقاري وذلك لدخول وحدات سكنية جديدة بمشروع داراق للتشغيل.

كما أن الإيرادات الأخرى قد ارتفعت بمبلغ 15,2 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بسبب تحصيل بعض الديون المعدومة وتسوية بعض المخصصات التي انتفت الحاجة إليها.