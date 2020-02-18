ثوب الأصيل توصي بتوزيع 37.5 مليون ريال أرباحاً نقدية

قرر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" في اجتماعه أمس، توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية، اليوم الثلاثاء، أن قيمة توزيعات الأرباح النصفية تبلغ 37.5 مليون ريال على عدد 30 مليون سهم بواقع 1.25 ريال لكل سهم.

وأفادت ثوب الأصيل بأن نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 12.5%.

وأوضحت أن أحقية توزيع الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 8 مارس 2020 المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وأبانت ثوب الأصيل أن صرف الأرباح سيجري عبر التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق بنك الراجحي.

ودعت الشركة مساهميها إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

النتائج المالية 2019

وكانت النتائج المالية لشركة ثوب الأصيل المعلنة الثلاثاء أظهرت تحقيق قفزة في صافي أرباحها خلال عام 2019 بنسبة 42% من 56.61 مليون ريال عن عام 2018 إلى أرباح صافية سنوية بقيمة 80.4 مليون ريال، عن العام 2019.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية إلى نمو المبيعات مقارنة بـالفترة نفسها من العام السابق، مما أدى لارتفاع مجمل الربح. وبلغت مبيعات الشركة نحو 477.21 مليون ريال، مقابل 377.37 مليون ريال عن عام 2018 بزيادة 26.46%.

وعلى مستوى أرباح الربع الرابع من 2019 سجلت الشركة قفزة في صافي أرباحها إلى 10.62 مليون ريال، مقابل 2.3 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام 2018 بزيادة بنسبة 361%.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الدخل للربع الرابع من 2019 مقارنة بـالربع السابق، بنسبة 103.84% بشكل رئيسي، إلى زيادة المبيعات بمعدل 33.40% وتزامن الربع الحالي مع موسم الشتاء؛ حيث تتسم أنشطة الشركة بالموسمية.