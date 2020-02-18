لماذا غرمت محكمة هولندية روسيا 50 مليار دولار؟

قد تدفع الحكومة الروسية نحو 50 مليار دولار لصالح الملاك السابقين لشركة "يوكوس أويل" التي كانت تعتبر من أكبر شركات النفط في روسيا، بعد صدور حكم قضائي لصالحهم.

وأقرت محكمة الاستئناف في لاهاي الهولندية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر في 2014 من هيئة تحكيمية، وهو ما يمكن بمقتضاه أن يؤدي إلى تجميد أصول الحكومة الروسية في الخارج، وفقا لبلومبيرغ.

وهذا الحكم هو الأحدث في 15 عاما في النزاع القضائي الذي نشب بين الكرملين والملاك السابقين لأكبر شركات النفط في روسيا.

وقال ليونيد نيفزلين، أحد ملاك الشركة السابقين: "نحن جاهزون للحرب، المعركة عبر القضاء أفضل من أي شيء آخر". وأضاف: "نستطيع الآن البدء في الاستحواذ على نحو كبير على الأصول التي تعرف بممتلكات الدولة الروسية".

ولكن، يمكن النظر في الحكم مرة أخرى أمام محكمة النقض الهولندية.