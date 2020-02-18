تراجع قاسية لسهم موبايلي بـ6% بعد خسائر فصلية مفاجئة

تكبد سهم شركة إتحاد اتصالات موبايلي خسائر قوية في تعاملات اليوم الثلاثاء ليتفعل سلبا مع النتائج التي أعلنتها الشركة، إذ تراجع السهم بنسبة 6.06%، إلى 23.72 ريالا، بتداولات نشطة خلال الساعة الأولى من الجلسة بلغت قيمتها 71 مليون ريال.

وبلغت خسائر شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" الفصلية 125 مليون ريال بعد أن سجلت أرباحا بقيمة 80 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الأسبق.

وجاءت النتائج مخالفة لمتوسط توقعات المحللين، حيث توقع المحللون أن تسجل الشركة أرباحا فصلية بقيمة 66 مليون ريال.

إلى ذلك، حققت (موبايلي) صافي ربح بلغ 31 مليون ريال خلال عام 2019، مقارنة مع صافي خسارة قدرها 123 مليون ريال للعام المالي 2018.

وأرجعت الشركة أرباحها السنوية إلى نمو الإيرادات ومبيعات قطاع الأعمال وزيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء إلى جانب ارتفاع مبيعات البيانات.

وقالت الشركة: "تمكنا من تحقيق صافي ربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، حيث حققت الشركة في العام 2019 صافي ربح قدره 31 مليون ريال مقارنة مع صافي خسارة قدرها 123 مليون ريال للعام المالي 2018، وذلك على الرغم من إطفاء الجزء المتبقي من رسوم التمويل السابق لمصرف الإنماء والتمويل المشترك بمبلغ 93 مليون ريال نتيجة لتوقيع اتفاقيات إعادة التمويل، وتسجيل الرسوم الإدارية المستحقة بموجب اتفاقية خدمات ودعم تقني الموقعة مع شركة الإمارات للاتصالات بمبلغ 113 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن السبب الرئيسي في تحقيق صافي ربح للعام 2019 يعود إلى قوة الإيرادات، حيث تمكنت موبايلي من رفع إيراداتها بنسبة 13.4% لتصل إلى 13,450 مليون ريال للعام 2019 مقارنة مع 11,865 مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى:

1- زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء

2- نمو مبيعات البيانات 3- نمو مبيعات قطاع الأعمال إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بنسبة 18.5% ليصل إلى 7,800 مليون ريال للعام المالي 2019 مقارنة مع 6,582 مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16). الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA): تمكنت الشركة خلال العام 2019 من تحقيق الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA)، ليصل إلى 4,947 مليون ريال بالمقارنة مع 4,531 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 9.2% وهو أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) تحققه الشركة منذ ستة سنوات، ويعود ذلك التحسن الى الزيادة في الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية عن العام 2018م الذي تم خلاله عكس المخصصات المتعلقة بالرسوم الحكومية، إضافة إلى تسجيل الرسوم الإدارية المستحقة بموجب اتفاقية خدمات ودعم تقني الموقعة مع شركة الامارات للاتصالات بمبلغ 113 مليون ريال .

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، انخفض الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 4.7% ليصل إلى 4,318 مليون ريال مقارنة مع العام السابق . وقد استقر هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) ليصل إلى 37% للعام الحالي بالمقارنة مع 38% للعام السابق.

الأرباح التشغيلية (EBIT): تحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2019م بنسبة 60.4% لتصل إلى 967 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية قدرها 603 مليون ريال في العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA). وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، يكون تحسن الأرباح التشغيلية بنسبة 42.1% مقارنة مع العام السابق لتصل إلى 857 مليون ريال .

مصاريف التمويل والزكاة: على الرغم من قدرة الشركة على تخفيض صافي الدين إلا أن المصاريف التمويلية للعام المالي 2019 ارتفعت لتبلغ 929 مليون ريال بالمقارنة مع 799 مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها 16.3%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الآتي:

1- إطفاء الجزء المتبقي من رسوم التمويل السابق لمصرف الإنماء والتمويل المشترك نتيجة لتوقيع إتفاقيات إعادة التمويل مع مصرف الإنماء والتمويل المشترك بمبلغ 93 مليون ريال .

2- الأثر الناتج من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16(IFRS16). وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، وأثر رسوم اتفاقيتي إعادة التمويل تنخفض مصاريف التمويل لتصل إلى 702 مليون ريال في العام المالي 2019 مقارنة مع العام السابق بانخفاض قدره 12% وبلغ مصروف الزكاة للعام المالي 2019م 49 مليون ريال بالمقارنة مع عكس مصروف زكاة بمبلغ 38 مليون ريال للعام السابق.