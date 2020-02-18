ارتفاع أرباح "السعودية للتموين" الفصلية 33% إلى 101.3 مليون ريال

ارتفعت أرباح "السعودية للتموين" بـ33% في الربع الرابع 2019 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018، لتبلغ 100 مليون ريال.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين والبالغة 97 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 463.9 مليون ريال خلال عام 2019، مقارنة مع صافي ربح 459.3 مليون ريال في عام 2018.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول "ترجع الأسباب الرئيسية للزيادة في صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات وتكاليف الموظفين الواقعة تحت تكاليف الإيرادات".

إلى ذلك، أعلنت الشركة أن مجلس الإدراة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2019م، بإجمالي مبلغ 114,8 مليون ريال، وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 82 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.4 ريال، وتكون نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية % 14.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 12-03-2020م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

وسيكون التوزيع من خلال البنك السعودي البريطاني - ساب، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.