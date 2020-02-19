تغطية صكوك بنك الرياض الدولية بأكثر من 5 مرات

أعلن بنك الرياض، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأميركي.

وأضاف البنك، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن إجمالي قيمة الطرح بلغ 1.5 مليار دولار ويصل أجلها إلى 10 سنوات، وسيتم تسويتها يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير.

وأوضح أن إجمالي عدد الصكوك التي جرى الاكتتاب بها بلغ 7500 صك، بقيمة اسمية بلغت 200 ألف دولار للصك الواحد.

وأشار إلى أن العائد السنوي على الصكوك بلغ 3.174%، وتدفع نصف سنوياً في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتباراً من تاريخ تسوية الطرح حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 25 فبراير 2025.

وتستحق الصكوك في 25 فبراير 2030، ويمكن للبنك شراؤها اعتبارا من تاريخ 25 فبراير 2025. وذكر البنك أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية للسوق المالية للندن.

من جهته قال مدير مركز زاد للاستشارات في مقابلة مع "العربية" إن بنك الرياض سجل أعلى معدل نمو في الإقراض بنسبة 15% وهذا يؤكد حاجة البنك لمزيد من السيولة لمواصلة النمو.

وأضاف أن تغطية الصكوك التي أصدرها بنك الرياض، تعكس ثقة المستثمرين، ولو أن هناك ارتفاع بسيط في التسعير، وبعد الخمس سنوات المقبلة هناك تقييم آخر لمعدل التسعير.