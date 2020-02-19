نمو أرباح "المعمر" 22.6% إلى 164 مليون ريال في 2019

ارتفعت أرباح "المعمر لأنظمة المعلومات" بـ22.6% إلى 163.82ملیون ﷼ خلال عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حیث بلغ إجمالي الربح 133.62 ملیون ﷼ سعودي، محققا نمواً 22.6%.

وكشفت الشركة أن ارتفاع الأرباح يعود إلى التحسن في إجمالي الربح وزیادة الإنتاجية في الإیرادات الخدمیة.

وسجلت الشركة نمواً في الإیردات من العقود للعام 2019 (997.52 ملیون ﷼ سعودي) مقارنة بالفترة المماثة من العام الماضي، حیث سجلت 886.15 ملیون ﷼. ویرجع السبب الرئیس للنمو المستمر للإیرادات إلى الفعالیة في تحویل الطلبات والعقود المتراكمة من السنوات الماضیة إلى إیرادات. والفعالیة في تحویل الطلبات و العقود الجدیدة الى إیرادات بالإضافة للتحسن في زیادة الإیرادات الخدمیة.