11.2 مليار ريال أرباح شركات الاتصالات السعودية في 2019

حققت شركات الاتصالات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2019 صافي أرباح بنحو 11.21 مليار ريال مقارنة بنحو 10.94 مليار ريال للعام الماضي 2018، بنمو 2.4%.

ويعود تحقيق صافي ربح خلال العام إلى النمو الكبير في صافي أرباح شركة زين السعودية، وكذلك تحقيق شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" صافي ربح مقارنة بصافي خسارة، فيما تراجع صافي ربح شركة الاتصالات بشكل طفيف.

وسجل القطاع أدنى نمو سنوي في أربعة أعوام، رغم النمو الملحوظ في إيرادات القطاع، إلا أنها تأثرت بمصاريف التمويل لبعض الشركات وتطبيق بعض المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية لشركة الاتصالات السعودية بمبلغ يقترب من مليار ريال نتيجة استثمارها في البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس والألياف الضوئية، وإطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وبلغت الإيرادات للقطاع خلال العام نحو 76.47 مليار ريال مقارنة بنحو 71.68 مليار ريال، بنمو نحو 6.7%، وهو أعلى نمو في الإيرادات في آخر خمسة أعوام، علما بأن التقرير يشمل جميع شركات الاتصالات، بما فيها شركة عذيب التي تشمل فترتها تسعة أشهر، المنتهية في ديسمبر 2019.

واستحوذت شركة الاتصالات السعودية على 71.1% من إجمالي الإيرادات بنحو 54.37 مليار ريال مقارنة بحصة سوقية عند 72.5%، فيما ارتفعت حصة "موبايلي" السوقية إلى 17.6% مقارنة بنحو 16% للعام السابق، لتبلغ إيراداتها 13.45 مليار ريال بنمو للعام الثاني على التوالي.

فيما نمت الحصة السوقية لشركة زين إلى 11% مقارنة بنحو 10.5%، لتبلغ الإيرادات نحو 8.39 مليار ريال، بنمو للعام الثالث على التوالي.

وعلى أساس ربعي، حققت شركات الاتصالات صافي ربح 2.39 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بصافي ربح خلال الفترة المماثلة من 2018 البالغة 2.63 مليار ريال، لتسجل الأرباح الفصلية تراجعا 9%. ولا يشمل أداء الربع الرابع شركة عذيب لاختلاف عامها المالي.

وتأثر أداء الربع الأخير من شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي، إذ تراجع صافي الربح للأولى 22.4% لتحقق 2.41 مليار ريال مقارنة بنحو 3.1 مليار ريال، فيما ارتفعت خسائر "موبايلي" خلال الفترة 56% إلى 125 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة 80 مليون ريال، أما شركة زين فحققت صافي ربح مقارنة بصافي خسارة للفترة المماثلة من 2018.

وتراجع أداء أسهم قطاع الاتصالات منذ مطلع العام، كما فقد القطاع 12% من قيمته السوقية لتبلغ 199.23 مليار ريال، فيما يتداول القطاع عند أدنى مستوى في 13 شهر.